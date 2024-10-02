Москва, 2 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции в общей сложности составили до 2120 бойцов, следует из сводки Министерства обороны России, опубликованной в среду, 2 октября.

РИА Новости

Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 75 украинских военных, «Запад» — до 385, «Юг» — до 855, «Центр» — до 630, «Восток» — до 110, «Днепр» — до 62. Кроме того, российские войска уничтожили четыре танка, семь единиц другой бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий и другую военную технику ВСУ.

Также украинские войска потеряли в боях за сутки 12 различных артиллерийских орудий, две бронемашины, один бронетранспортёр, 29 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Российские военные в числе прочего уничтожили семь складов ВСУ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы «Луганск», скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», — сообщило Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 2 октября освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг».

29 сентября подразделения ВС РФ освободили Макеевку в Луганской Народной Республике. Противника выбили из города солдаты группировки войск «Запад».