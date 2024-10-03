Санкт-Петербург, 3 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге арестовал заместителя главного врача, начальника отдела кадров городской больницы №20 и ещё нескольких человек по подозрению в многомиллионных хищениях, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что арестованных подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они останутся под стражей до 30 ноября включительно.

Следствие считает, что фигуранты дела похитили деньги под видом выплаты жалования сотрудникам, которые фактически не выполняли трудовые функции. По информации правоохранительных органов, с января 2021 года по июнь 2024 года на лицевые счета фиктивных работников было перечислено не менее 344 млн рублей.

При этом, согласно оперативным данным полиции, совокупный ущерб бюджету может составлять около 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября стало известно о том, что в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту хищения более 67 млн рублей при строительстве больницы по нацпроекту «Здравоохранение». Управление ФСБ России по региону установило, что в феврале 2024 года руководитель подрядной организации похитил эту сумму. Деньги были выделены по контракту в качестве аванса на приобретение медицинского оборудования.