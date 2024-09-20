Иркутск, 20 сентября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту хищения ₽67 млн при строительстве больницы по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Иркутской области

УФСБ России по Иркутской области установлено, что в феврале 2024 года руководитель подрядной организации похитил деньги на сумму более ₽67 млн, полученные по контракту в качестве аванса на приобретение медоборудования.

Также прокурорская проверка показала, что в декабре 2021 года областное казённое госучреждение «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключило с коммерческой организацией контракт на постройку до июля 2024 года участковой больницы в селе Тангуй Братского района. Стоимость работ превышала ₽560 млн. По документам, в апреле и декабре 2023 года заказчик заключил допсоглашения о перечислении заказчику авансовых платежей суммой свыше ₽200 млн.

Заключение подобных соглашений нарушило законодательство и сделало выплаты неправомерными. Также подрядчик нарушил срок выполнения работ. К настоящему времени строительство не завершено.

Следствием по данным проверки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября было возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше ₽900 млн при строительстве школы в Биробиджане. С 2021 по 2024 год гендиректор одной из фирм заключил концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы на 1275 мест в Биробиджане. Получив грант, он обналичил деньги и украл их.

16 сентября было возбуждено уголовное дело о хищении на сумму почти 1 млрд рублей у Министерства обороны РФ при строительстве центра управления связи. В ходе расследования дела был задержан руководитель компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Суд отправил его под стражу на 1 месяц и 19 суток.