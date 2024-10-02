Курск, 2 октября, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 2 октября уничтожили над территорией Курской области десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Уже сбито шесть украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших бойцов!» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Смирнов отметил, что российские средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника на регион. Позднее глава региона сообщил об уничтожении ещё четырёх вражеских БПЛА.

Также губернатор Курской области напомнил об опасности обломков сбитых БПЛА и призвал жителей региона при обнаружении фрагментов обращаться в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 октября в Курской области объявили ракетную опасность. Около 20:50 по местному времени (совпадает с мск) в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Силы ПВО уничтожили над территорией Курской области две украинские ракеты.

До этого в течение суток Алексей Смирнов сообщил об уничтожении ещё одной ракеты Вооружённых сил Украины и трёх вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.