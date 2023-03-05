Донецк, 5 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб в 2022 году при освобождении города Волноваха. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Аверин/РИА Новости Мемориальная доска командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге в Донецке

Известно, что табличка установлена на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, который был открыт по его инициативе.

Отец погибшего Артём Жога, принявший участие в открытии мемориальной таблички, отметил, что прошлый год был очень сложным. Он сказал, что рад успешной работе центра, где обучаются владению беспилотниками, поскольку его сын утверждал, что за ними будущее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики киевского режима обстреляли город Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.