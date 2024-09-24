Москва, 24 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда главы государства в Уральском федеральном округе. Указ был опубликован 24 сентября на портале официальных правовых актов.

Кирилл Зыков/РИА Новости Владимир Якушев

Указ вступает в силу со дня подписания.

«Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сказано в документе.

Якушев родился в 1968 году в Башкирии. Он занимал пост губернатора Тюменской области (2005–2018), министра строительства и ЖКХ (2018–2020). Полпредом президента в Уральском федеральном округе Якушев был назначен в ноябре 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Якушев также занял пост врио секретаря генерального совета «Единой России». Ранее занимавший эту должность Андрей Турчак был назначен врио главы Республики Алтай. Якушев заявил, что продолжит работу, которая была начата партией ранее, в частности связанную с реализацией национальных проектов.