Курск, 2 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью ракету и три дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 2 октября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Украинская ракета и три БПЛА самолётного типа сбиты нашими бойцами ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил российских зенитчиков за их работу, а также напомнил гражданам, чтобы они не приближались к обломкам дронов и ракет. В случае их обнаружения жители региона должны обратиться в службу «112».

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 1 октября, силы ПВО сбили в приграничье Курской области управляемую авиабомбу. Смирнов тогда также поблагодарил российских военных за их работу по охране неба над регионом.

Ранее в этот же день над Курской областью также был сбит украинский беспилотник самолётного типа. С помощью него Киев пытался осуществить террористическую атаку.

Украинские боевики напали на Курскую область 6 августа. Российские военные не позволили ВСУ проникнуть вглубь региона и сейчас ведут вытеснение противника из приграничья.