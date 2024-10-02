Курск, 2 октября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны России сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом вечером 2 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Система ПВО

«Ещё две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области», — написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее в тот же день Смирнов сообщил, что российские средства ПВО сбили ракету и три дрона ВСУ в небе над Курской областью. Губернатор поблагодарил зенитчиков за их работу, а также напомнил жителям, чтобы они не приближались к обломкам ракет и беспилотников.

Российские силы ПВО 1 октября сбили в приграничье Курской области управляемую авиабомбу. Смирнов тогда также поблагодарил военнослужащих ВС РФ за их работу по охране неба над регионом.