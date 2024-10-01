Курск, 1 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области управляемую авиабомбу, сообщил 1 октября глава региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов противовоздушной обороны», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что над территорией Курской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования напали на Курскую область. Российские военные не дали ВСУ проникнуть вглубь региона и сейчас вытесняют противника из приграничья.

Украинская армия несёт серьёзные потери: с момента нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 18, 9 тыс. военных и большое количество техники, в том числе 133 танка. За последние сутки специалисты МЧС России проверили на наличие боеприпасов более четырёх гектаров сельхозугодий и прилегающих территорий в Курской области и обезвредили 103 суббоеприпаса HIMARS американского производства.