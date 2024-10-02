Вашингтон, 2 октября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. США рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом 2 октября заявил первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл на семинаре в Фонде Карнеги (организация признана в России иноагентом и включена в перечень нежелательных НПО).

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Будет надежда на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — заявил политик.

По его словам, украинский конфликт оказывает влияние на Европу и на Индо-Тихоокеанский регион. Кэмпбелл указал, что ставки достаточно высоки и США не могут себе позволить неоптимальный исход событий.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц 2 октября заявил, что Западу необходимо создать все условия, чтобы на следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине присутствовали представители Москвы и Киева.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в скором времени все страны ЕС будут выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, ситуация усложняется, а решения конфликта на поле боя не будет.

Президент России Владимир Путин 5 сентября в очередной раз подтвердил, что Москва готова к мирным переговорам, если к ним готов Киев, однако только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. В то же время президент РФ исключил прекращение огня без достижения приемлемых для российской стороны договорённостей.