Будапешт, 2 октября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В скором времени все страны Евросоюза будут выступать за мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение 2 октября высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал глава венгерского правительства. Видеозапись его выступления опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач.

Орбан отметил что западные страны из-за неверных расчётов и неправильной стратегии «сломя голову» бросились в эскалацию конфликта на Украине.

«Ситуация усложняется, бои не стихают. Решения этого конфликта не будет на поле боя. <…> Нам нужно прекращение огня, переговоры и мир», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пойдёт на мирные переговоры только в случае обвала фронта после крупного поражения украинских боевиков. Он также выступил с утверждением, что сейчас перспектив урегулирования конфликта на Украине нет.

Financial Times 1 октября написала, что находящиеся на линии фронта украинские бойцы выступают за мирные переговоры с Россией. Как рассказал в беседе с изданием командир ВСУ по имени Юрий, его страшит перспектива непрекращающегося конфликта на Украине.

Позднее в этот же день FT написала, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига готов пойти на компромиссы, включая территориальные уступки, для разрешения украинского конфликта. Отмечалось, что в тоне и содержании обсуждений возможного урегулирования конфликта произошли серьёзные изменения.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия готова к мирным переговорам, если к ним готов Киев, однако только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства напомнил, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. В то же время российский лидер исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, приемлемых для РФ.

В начале июля Орбан посетил Москву, где обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. После этого он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

После этого главу венгерского правительства подвергли критике в ЕС. Так, в ФРГ заявили, что он помешал Евросоюзу продемонстрировать единогласную поддержку Украины в Европе, глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься, стоит ли оставаться Венгрии в объединении, а совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран в Будапеште.

Испанская газета El País в начале августа написала, что власти Венгрии заверили Евросоюз, что считают миротворческую миссию по Украине завершённой. Соответствующую ноту направил в страны — члены объединения министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.