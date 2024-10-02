Бердянск, Запорожская область, 2 октября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области подорвали машину бывшего украинского судьи, сообщил в среду, 2 октября, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости/Максим Богодвид

«В Бердянске в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство», — процитировало его ТАСС.

Рогов сообщил, что бывший судья теперь работает в российской судебной системе. Он жив, угроз его здоровью нет. При этом украинские СМИ заявили о его гибели. Ответственность за теракт взяло на себя главное управление разведки Минобороны Украины

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября произошёл теракт против семьи главврача больницы в Алёшках Херсонской области. Медик выжил, но его жена погибла. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что злоумышленники целенаправленного выслеживали доктора.

В апреле сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области жительницу региона, помогавшую преступникам в организации теракта в отношении российских военнослужащих. Силовики установили, что злоумышленников координировали украинские спецслужбы.