Мелитополь, 10 апреля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что координировали деятельность пособницы террористов и снабдили её взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

В ходе проведения разыскных мероприятий было установлено, что жительница Запорожской области получила через тайник от сотрудников СБУ взрывчатку для хранения и последующей передачи членам диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, по заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления «коктейля Молотова» и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов, добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»). В ходе обысков по месту проживания у подозреваемой были обнаружены и изъяты три тротиловые шашки по 400 г и компоненты, приобретённые ею для изготовления зажигательной смеси.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 25 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России.

В конце марта в Запорожской области пресекли деятельность двоих диверсантов, которые планировали совершить диверсионно-террористические акты по заданию спецслужб Украины. По данным спецслужб, один из задержанных во время нахождения в Запорожье был завербован Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины и, обучившись минно-взрывному делу, вернулся на территорию подконтрольной России Запорожской области для выполнения заданий украинских кураторов.