Москва, 17 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Врагов России, выступающих с преступными призывами, ожидает неотвратимое возмездие, где бы они не находились, заявил 17 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

Он прокомментировал заявления западных политиков, призывающих разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории РФ. Зампред Совбеза напомнил, что СССР и современная Россия имеют опыт ликвидации предателей и террористов, находящихся за рубежом.

«Очевидно, что и сейчас для ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться. Но хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию», — написал он в Telegram-канале.

Месть может быть отложенной, и в истории есть много соответствующих примеров, напомнил Медведев. Зампред Совбеза отметил, что для таких операций нужна тщательная подготовка, они могут не всегда получаться, но их нужно проводить в память о тех, кто погиб безвинно.

«Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность», — отметил Медведев.

Такие действия необходимы, чтобы все, кто призывает убивать мирных граждан России, жили в страхе, ожидая возмездия. Они должны круглосуточно бояться и ожидать расплаты, подчеркнул российский политик.

«Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также призвал использовать оружие противника. Он предложил подумать над тем, чтобы создать открытую общественную электронную базу врагов России, где указывать их персональные данные для «прикладных целей».

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада, чтобы они позволили применять своё вооружение, переданное ВСУ, для ударов вглубь России. 16 сентября он сообщил, что разрешения пока нет.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 16 сентября заявил, что отказ некоторых стран объединения позволить украинской армии обстреливать территорию России с помощью западного оружия подрывает доверие к поддержке ЕС. Он добавил, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.

Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий заявления, что нужно разрешить ВСУ использовать западное высокоточное оружие для ударов вглубь России. В этом случае обсуждается, будут ли страны НАТО напрямую вовлечены в конфликт или нет. Глава государства подчеркнул, что использование этого вооружения против России будет означать прямое участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине.

Путин также заявил, что западные страны не просто помогают противнику России, а являются непосредственным её противником. Они хотят раздробления нашей страны, но РФ разберётся с ними раньше, подчеркнул президент.