Москва, 2 октября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Москве при поддержке ОМОН «Авангард» были задержаны разработчики анонимной платёжной системы и криптовалютной биржи для хакеров. Оборот платформ составил свыше 112 млрд рублей. Об этом 2 октября сообщили в Росгвардии.

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По данным следствия, задержанные с помощью системы UAPS, биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов незаконно проводили обмен валют, криптовалют, а также организовывали доставку и приём наличных, продавали банковские карты. Костяк клиентов составляли киберпреступники и хакеры, легализующие через сервисы свой доход.

«Задержанных подозревают в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации и обороте средств платежей», — уточнили в Росгвардии.

Следователи выяснили, что за 2023 год оборот поступивших денег в сервисы составил более 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей.

Уточняется, что задержания и обыски также провели в 14 регионах России. Всего были задержаны 96 подозреваемых. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, следователи нашли при обысках у создателей криптовалютных сервисов многочисленные пачки денег, вертолёт, электромобиль Tesla Сybertruck и автомобиль Mercedes. Всего прошло 148 обысков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, в частности по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нём»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).