Москва, 2 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Следователи нашли при обысках у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex многочисленные пачки денег, вертолёт, электромобиль Tesla Сybertruck и автомобиль Mercedes, следует из оперативного видео Следственного комитета, размещённого 2 октября в Telegram-канале.

СК РФ

На кадрах видно, что при обыске следователи нашли пачки с деньгами, включая иностранную валюту, несколько автомобилей Mercedes и Tesla, в том числе один Сybertruck, а также вертолёт синего цвета.

Ранее, 2 октября, в Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, в частности по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нём»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Следствие установило, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей. Всего по делу проходят 96 человек. По версии следствия, подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.