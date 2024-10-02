Дамаск, 2 октября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Два человека погибли, несколько получили ранения из-за удара по двухэтажному жилому дому в сирийском Дамаске, нанесённого, предположительно, Армией обороны Израиля. Об этом сообщила 2 октября радиостанция Sham FM.

Global Look Press/Ammar Safarjalani/XinHua

После обстрела в доме начался пожар. Спасатели прибыли на место и начали тушить огонь.

Позже сирийское агентство SANA, ссылаясь на источник в минобороны республики, сообщило что удар нанесли военно-воздушные силы Израиля. По уточнённым данным, погибли три человека, трое пострадали.

Тель-Авив пока не комментировал инцидент.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября нанесла авиаудар по сирийской военной инфраструктуре в провинции Дамаск, возле границы с Ливаном. В результате атаки погибли пятеро сирийских военных.

На следующий день ЦАХАЛ заявила, что в ходе удара по Сирии ликвидировала полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммеда Фахда. Якобы он был причастен к атакам на Израиль с сирийской территории.

В ночь на 1 октября израильские ВВС трижды нанесли удары по Дамаску. Сирийские СМИ сообщили, что погибли и пострадали мирные жители, в том числе жертвой атаки стала местная журналистка Сафаа Ахмад.