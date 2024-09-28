Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммеда Фахда на юге Сирии. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

GLOBAL LOOK PRESS

«В пятницу ночью, после получения разведданных Армии обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Ахмада Мухаммада Фахда, главу террористической сети ХАМАС, на юге Сирии», — сказано в сообщении ведомства.

По утверждению израильских военных, Фахд был ответственен за ряд атак против ЦАХАЛ и Израиля с территории южной Сирии, в том числе обстрел Голанских высот.

Как заявили в ЦАХАЛ, командир был ликвидирован при планировании проведения «неминуемой атаки» против Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари информировал, что армия обороны Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. На израильском новостном портале Ynet предположили, что целью ударов мог быть лидер группировки — генеральный секретарь движения Хасан Насралла. 28 сентября также сообщалось, что под обломками здания в Бейруте нашли тело дочери Насраллы.

Помимо этого, армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.