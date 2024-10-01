Дамаск, 1 октября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 1 октября нанесли серию авиаударов по Дамаску. В результате атаки погибли и пострадали мирные жители, сообщила радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Сегодня примерно в 02:05 (время совпадает с московским) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот с помощью авиации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что израильская авиация трижды выпустила ракеты по городу. Сирийские средства противовоздушной обороны перехватили большинство целей.

В числе погибших в результате ударов израильских ВВС оказалась сирийская журналистка Сафаа Ахмад. По информации военных источников, погибли три мирных жителя, ещё девять получили ранения.

В окрестностях Дамаска прогремело несколько взрывов, на проспекте Меззе на западе столицы Сирии вспыхнул крупный пожар.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября министерство обороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по сирийской военной инфраструктуре в провинции Дамаск на границе с Ливаном. В результате атаки погибли пятеро сирийских военнослужащих, ещё несколько военных получили ранения.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя подчёркивал, что Москва решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию. Он отмечал, что РФ расценивает подобные действия Израиля как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии.