Дамаск, 27 сентября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по военной инфраструктуре Сирии в провинции Дамаск на границе с Ливаном, погибли пятеро сирийских военнослужащих, сообщает минобороны Сирии.

Global Look Press

«Сегодня примерно в 1:35 (совпадает с московским временем. — Прим. ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по одной из наших военных позиций на сирийско-ливанской границе в районе Кфейр-Ябус в провинции Дамаск», — сказано в сообщении.

По данным оборонного ведомства, ещё несколько сирийских военных получили ранения. Точное число жертв не сообщается.

26 сентября армия обороны Израиля нанесла удары по контрольно-пропускному пункту Матраба на границе Сирии и Ливана. По информации местных источников, в результате удара пострадали восемь человек.

Число жертв бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля по югу и востоку Ливана 25 сентября достигло более 70, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Израильские военно-воздушные силы нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

Как сообщало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке обострилась после массовых взрывов пейджеров и телефонов в Ливане, в результате которых погибли 25 и пострадали 608 человек.