Курск, 2 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Российские военные отразили три попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в Курской области. Об этом 2 октября сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Вражеские формирования выдвигались в направлении посёлка Новый Путь. В результате ВСУ лишились 50 человек личного состава убитыми и ранеными. Были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре украинских бойца сдались в плен.

ВС России были отражены пять контратак украинской армии в направлении поселения Плехово, сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В ходе боёв ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

За сутки ВСУ потеряли более 300 бойцов, две единицы бронетехники, в том числе боевую машину пехоты и боевую бронированную машину, а также самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Были уничтожены пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь украинских военных сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили свыше 19,5 тыс. военных, а также 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля и другой военной техники.

1 октября морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили разведывательную группу ВСУ в Курской области. В неё входили десять украинских военных. В тот же день расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую бронетехнику, а также огневые средства и скопления живой силы противника.