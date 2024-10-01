Курск, 1 октября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили разведывательную группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 1 октября сообщили в силовых структурах.

Виталий Аньков/РИА Новости

В группу входили 10 украинских военных, уточнило «РИА Новости». ВС России ликвидировали бойцов из состава 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в результате стрелкового боя.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе группировки российских войск «Север», проинформировал, что часть боевиков украинских формирований в ходе нападения на приграничные районы Курской области оказалась отрезана от остальных отрядов ВСУ и попала в окружение.

11 сентября морпехи ТОФ ликвидировали группу мотопехоты ВСУ вблизи населённого пункта Гордеевка в Курской области. Удары по противнику наносили военные 155-й бригады. В тот же день морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота во время контрнаступления взяли в плен бежавших из окружения в Курской области украинских боевиков. Всего в плен ВС России попали шесть штурмовиков ВСУ.