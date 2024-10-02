Москва, 2 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 19 550 военных за всё время боёв на курском направлении, сообщило 2 октября Министерство обороны России.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 550 военнослужащих, 135 танков», — сообщило российское оборонное ведомство.

За минувшие сутки потери украинской армии на данном участке составили более 300 бойцов, две единицы бронетехники, в числе которых боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также САУ «Богдана» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Минобороны России также сообщило, что за сутки семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в ведомстве.

Как передавало 2 октября ИА Регнум, российские военные отразили пять контратак ВСУ на курском направлении. ВС России остановили три попытки украинских формирований прорваться через российскую границу. Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное. Подразделения ВС России также нанесли удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области.