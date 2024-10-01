Москва, 1 октября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б», входящие в состав группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожают бронетехнику ВСУ, а также огневые средства и скопления живой силы противника в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе Министерства обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

Кроме того, российская артиллерия бьёт по мобильным бронированным группам и пунктам временной дислокации украинской армии, а также по пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки киевских войск.

Расчётам «Гиацинт-Б» помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку и предоставляют точные координаты целей. Кроме того, артиллеристы действуют совместно с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Минобороны РФ проинформировало о том, что совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 18,9 тыс. военных. Помимо этого, за указанный период времени противник лишился 33 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобилей, 150 артиллерийских орудий и 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Кроме того, ведомство уточнило, что за сутки российские военные сорвали пять попыток отрядов украинской армии прорваться через государственную границу в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отразили две контратаки противника на село Ольговку и деревню Камышевку.