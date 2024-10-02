Москва, 2 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. США оказывают поддержку Израилю, осуществляют поставки вооружения и предоставляют финансовую помощь. Об этом на брифинге 2 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«США оказывают безусловную поддержку Израилю — это хорошо известно. И поставки вооружения, и финансовая помощь, и, конечно, военно-техническая помощь — это хорошо известный факт», — заявил он.

По словам представителя Кремля, ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. В этой связи Москва призвала все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что Россия осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября власти Израиля объявили о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израиль сообщил, что проводит локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Иранские военные 1 октября совершили ракетный обстрел территории Израиля. Согласно данным газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет. Вместе с тем представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Иран использовал для обстрела более 180 баллистических ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с обстрелом подчеркнул, что Иран совершил большую ошибку, за которую заплатит.

Вооружённые силы Ирана 2 октября заявили об ударах по базам ВВС Израиля и штаб-квартире «Моссада».