Тегеран, 2 октября, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по территории Израиля позволил поразить две базы Военно-воздушных сил (ВВС) еврейского государства. Об этом 2 октября заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

Иван Шилов ИА Регнум

Его слова привело государственное агентство Tasnim. Багери отметил, что Иран мог ударить по израильской экономической инфраструктуре, но выбрал целями для атак авиабазы Наватим и Хацрим.

Кроме того, удары наносились по штаб-квартире разведывательной службы Израиля «Моссад», а также по стратегическим радарам и центрам концентрации бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября иранские военные совершили ракетный обстрел территории Израиля. Согласно данным газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет. Вместе с тем представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждает, что Иран использовал для обстрела более 180 баллистических ракет.

Иранское агентство SHAFAQNA распространило информацию о том, что в ходе ракетного удара по Израилю было уничтожено более 20 истребителей F-35. В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что ракетный удар Ирана якобы не причинил ущерба боеспособности израильских ВВС.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал, что иранская акция против Израиля завершена, если израильская сторона не захочет дать ответ. Он добавил, что если еврейское государство всё же решится отомстить, то реакция Тегерана будет ещё «более сильной и мощной».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с ракетным обстрелом подчеркнул, что иранские власти совершили большую ошибку, за которую заплатят. Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что Израиль оставляет за собой право предпринять меры в ответ на эту атаку.