Москва, 2 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Временные ограничения на визиты делегаций России в страны Ближнего Востока могут быть введены из-за обострения конфликта в регионе. Об этом 2 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Накануне рейс с российскими представителями, направлявшимися в Доху для участия в третьем саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии», развернулся и сел в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Журналисты поинтересовались, будут ли ещё меняться графики делегаций РФ.

«Многие авиакомпании воздерживаются от полётов [в страны Ближнего Востока]. Кроме того, воздушное пространство Ирана закрыто, поэтому временные ограничения могут иметь место», — сказал спикер Кремля.

Он отметил, что подробная информация о графиках государственных ведомств ему неизвестна.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Росавиация обновила рекомендации по выполнению полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака после анализа обстановки на Ближнем Востоке. 2 октября российским эксплуатантам выполнение полётов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака рекомендованы в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты возможны в период с 09:00 до 19:00 мск, добавили в Росавиации.

Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. По информации газеты The Jerusalem Post, во время него по израильской территории с иранской стороны было выпущено около 400 ракет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на следующий день написал, что иранская акция против Израиля завершена, если Тель-Авив не захочет дать на неё ответ.