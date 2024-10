Минеральные Воды, Ставропольский край, 1 октября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Направлявшийся в Катар самолёт российской делегации во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко изменил курс и сел в Минеральных Водах.

Кирилл Зыков/РИА Новости Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Об этом сообщило «РИА Новости». Такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Самолёт вылетел из Москвы примерно в 19:00 мск. В Доху он должен был прибыть приблизительно в 00:30 мск.

На борту, помимо Чернышенко, находятся министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, замминистра экономического развития России Максим Колесников и другие члены делегации.

Telegram-канал Baza уточнил, что Ту-214, на котором летела российская делегация, был одним из немногих самолётов, которые оказались над территорией Ирана, несмотря на закрытие неба над страной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что самолёты, следующие курсом в Тель-Авив, меняют маршруты полётов из-за ударов Ирана по территории Израиля. Один из них — рейс WZ 4311 — вылетел из Сочи и направлялся в израильский аэропорт Бен Гурион, но изменил траекторию движения и взял курс на Кипр.

Кроме того, появилась информация ещё об одном самолёте, который экстренно развернулся при подлёте к Израилю из-за начавшейся ракетной атаки Ирана. Удары Ирана начались, когда лайнер находился над Средиземным морем. Самолёт направился на Кипр.

1 октября иранские военные, по данным газеты The Jerusalem Post, запустили по территории Израиля около 400 ракет. Газета The Times of Israel написала, что при ракетном обстреле территории Израиля пострадали два человека. Они получили лёгкие осколочные ранения.