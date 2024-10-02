Москва, 2 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака после анализа обстановки на Ближнем Востоке. Об этом 2 октября сообщили в самом ведомстве.

Виталий Аньков/РИА Новости

«2 октября в связи с угрозой безопасности полётов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полётов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 МСК. 03 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 МСК», — сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что экипажам воздушных судов при полётах через воздушное пространство вышеуказанных стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю Росавиация для безопасности рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана. Также ведомство призвало не использовать для полётов воздушное пространстве указанных стран.

Вечером 1 октября Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. По информации газеты The Jerusalem Post, во время него по израильской территории с иранской стороны было выпущено около 400 ракет.