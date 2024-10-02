Санкт-Петербург, 2 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пожилая женщина 1 октября взломала двери храма-часовни Святой царицы Тамары в Красном селе и попыталась срезать иконы. Об этом сообщили в МВД по городу и Ленинградской области.

Софья Сандурская/ТАСС

С заявлением к полицейским обратился 49-летний настоятель часовни. По его словам, неизвестная пенсионного возраста в неадекватном состоянии проникла в храм около девяти часов вечера. Совершив злодеяния, она скрылась с места происшествия.

«Ущерб настоятель оценил в 20 000 рублей», — заявили в ведомстве.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители начали розыск дебоширки.

Как сообщало ИА Регнум, в июне гражданин Таджикистана потушил свечи и напал на прихожанку в одном из храмов на юго-западе Москвы. Злоумышленник был задержан. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ). Позднее прокуратура потребовала направить мужчину на принудительное лечение. Экспертная комиссия установила, что мужчина страдает временным психическим расстройством и не осознаёт характер и общественную опасность своих действий.