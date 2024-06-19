Москва, 19 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В отношении гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело после того, как он потушил свечи в московской церкви и напал на прихожанку, сообщило столичное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.

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«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан», — сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемый обвиняется в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ).

По информации следствия, задержанный днём 18 июня с целью оскорбления чувств православных верующих потушил свечи в церкви на юге Москвы и применил насилие в отношении прихожанки храма.

Позже злоумышленника задержали, с ним провели следственные действия. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сказано в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, 19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк проинформировала, что с начала 2024 года из России выслано более 30 тысяч иностранных граждан, а ещё 100 тысячам граждан закрыли въезд в страну.

В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» за неделю было пресечено свыше 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, выдворено за пределы страны порядка 9 тыс. иностранцев, выявлено и привлечено к административной ответственности более 6 тыс. работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, отмечала представитель МВД.

Всего с начала 2024 года было возбуждено порядка 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске, добавила Волк.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал ранее в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.