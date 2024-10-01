Тегеран, 2 октября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Просьб о досрочном прекращении отдыха и возвращении домой от российских туристов, находящихся в Иране, не поступало. Об этом 1 октября сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

Уточняется, что в Иране, по предварительной оценке, могут находиться до 30–40 российских туристов. Все они в безопасности, никто из путешественников не подавал запроса на досрочное возвращение на родину.

В Израиле на сегодняшний день нет организованных туристов из России, так как российские туроператоры не реализуют туры в эту страну с октября 2023 года. При этом в Израиле проживает либо находится с личными или деловыми целями довольно значительное количество российских граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посольство России в Тегеране и все российские учреждения в Иране работают в штатном режиме на фоне ракетной атаки по Израилю. Российских граждан, находящихся в Иране, просят не поддаваться панике и не снимать фото и видео на улицах.

1 октября иранские военные совершили ракетный обстрел территории Израиля. По данным газеты The Jerusalem Post, они запустили около 400 ракет. По информации представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, Иран использовал для обстрела более 180 баллистических ракет.

Иранское агентство SHAFAQNA написало о том, что в ходе этого ракетного удара было уничтожено более 20 истребителей F-35 израильских военно-воздушных сил. В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что ракетный удар Ирана не причинил ущерба боеспособности ВВС Израиля.