Москва, 1 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. На Складочной улице в Москве вспыхнул пожар в здании кафе, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России в официальном Telegram-канале.

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«На Складочной улице горит одноэтажное здание. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в заявлении ведомства.

На месте работает 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 сентября в Ильменском проезде в Москве загорелись квартиры жилого дома с пятого по восьмой этаж. Пожар тушили более 80 спасателей.

Пожарные полностью ликвидировали огонь в квартирах многоэтажного дома. Удалось спасти пять человек, пострадали два жильца, в том числе ребёнок. Один мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Очевидцы растянули для него одеяло.

При пожаре один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.