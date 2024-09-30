Москва, 30 сентября, 2024, 04:05 — ИА Регнум. В Москве на Ильменском проезде в жилом комплексе «Селигер Сити» сотрудники МЧС РФ тушат пожар в многоэтажном жилом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По информации спасателей ночью 30 сентября загорелись квартиры с 5 по 8 этажи. Сотрудникам МЧС удалось спасти из горящих квартир семь человек, в том числе ребёнка.

По словам очевидцев, в одном из окон горящей квартиры мужчина стоял на карнизе.

Движение перекрыто из-за возгорания по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3, предупредили в департаменте транспорта Москвы.

Открытое горение ликвидировано, тушение огня продолжается, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Свободном сгорел частный дом. Пожарные во время тушения огня обнаружили четыре тела — женщину и троих её детей.

Гостиница «Киев» в ночь на 30 сентября загорелась в Хасавюрте Дагестана. Всех постояльцев успели эвакуировать. В полночь загорелся мансардный этаж, погибших и пострадавших нет.