Москва, 30 сентября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. В жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве, где ночью 30 сентября горели сразу несколько квартир на четырёх этажах, после тушения огня пожарные обнаружили погибшего.

МЧС России. Кадр из видео

«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — сообщили в МЧС РФ.

Огонь к этому времени уже был полностью потушен. Подробностей о погибшем пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в Ильменском проезде в жилом комплексе «Селигер Сити» пожарные полностью ликвидировали огонь в горящих квартирах многоэтажного дома. Удалось спасти пять человек, пострадали два жильца, в том числе ребёнок.

Ночью 30 сентября загорелись квартиры с 5 по 8 этаж.

В ликвидации возгорания были задействованы более 80 пожарных и 27 единиц техники.

О причинах возгорания пока официальных данных нет.

Пожар возник в доме 8 в Большом Черкасском переулке в центре Москвы. По словам собеседника агентства, огонь быстро распространяется, и площадь возгорания уже превысила 150 кв. м. Данные о пострадавших не поступали. Из открытых источников следует, что в здании постройки конца XIX века расположена гостиница. Часть строения закрыта на реконструкцию.