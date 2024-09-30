Москва, 30 сентября, 2024, 04:52 — ИА Регнум. В Москве в Ильменском проезде в жилом комплексе «Селигер Сити» пожарные полностью ликвидировали огонь в горящих квартирах многоэтажного дома. Об этом сообщили 30 сентября в МЧС РФ.

МЧС России. Кадр из видео

По информации спасателей, чуть раньше пожар был локализован на площади 100 кв. метров.

«Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребёнок», — уточнили в МЧС.

В ликвидации возгорания были задействованы более 80 пожарных и 27 единиц техники.

О причинах возгорания пока официальных данных нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 сентября загорелись квартиры с 5 по 8 этаж в многоэтажке на Ильменском проезде.

Гостиница «Киев» в ночь на 30 сентября загорелась в Хасавюрте Дагестана. Всех постояльцев успели эвакуировать. В полночь загорелся мансардный этаж, погибших и пострадавших нет.