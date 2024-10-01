Москва, 1 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Некоторые российские банки привлекают клиентов низкими процентными ставками в льготный период, а затем повышают их. Об этом 1 октября сообщили аналитики Центрального банка (ЦБ) России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки для клиентов существенно возрастают», ― говорится в сообщении Банка России.

Специалисты регулятора выявили, что при этом отдельные финансовые организации рассчитывают полную стоимость кредита (ПСК) исходя из ставок, действующих в льготный период. Это вводит заёмщиков в заблуждение, подчеркнули в ЦБ.

«Такой расчёт ПСК противоречит нормам закона «О потребительском кредите (займе)», ― указали в пресс-службе регулятора.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦБ Эльвира Набиуллина 26 сентября заявила, что Банк России и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита. По её словам, в рамках борьбы с мошенничеством предлагается на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй.

Президент России Владимир Путин по итогам совещаний по экономическим вопросам от 22 августа поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в числе которых введение «периода охлаждения». Речь идёт о ситуациях, когда жертвы мошенников под влиянием угроз, обмана и злоупотребления доверием берут потребительские кредиты и передают заёмные деньги злоумышленникам.