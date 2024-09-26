Москва, 26 сентября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Банк России и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита, заявила 26 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

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«Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакомиться, что на них оформляется кредит через личный кабинет или портал госуслуг», — сказала она.

По её словам, в рамках борьбы с мошенничеством предлагается на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники в России начали тестировать новую сложную схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Злоумышленники получают доступ к личному аккаунту человека на «Госуслугах», после чего для подписания документов в «Госключе» они загружают в специальный раздел фальшивую нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться всеми счетами пользователя.

Также мошенники выдают себя за сотрудников Госархива, чтобы получить от граждан доступ к цифровым сервисам. Пользователя убеждают в наличии неких невостребованных писем, данные об отправителях которых утеряны. Адресата просят забрать их в отделении МФЦ или «Почты России», после чего предлагают записаться онлайн, чтобы не ждать очередь на месте. Затем мошенники просят потенциальную жертву назвать им цифровой код, поступивший в СМС. Так они завладевают секретной информацией и получают доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк. Это позволяет злоумышленникам вывести деньги или оформить кредиты, предупредили в банке.