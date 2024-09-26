ЦБ предложил уведомлять россиян через «Госуслуги» о взятых кредитах
Москва, 26 сентября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Банк России и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита, заявила 26 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
«Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакомиться, что на них оформляется кредит через личный кабинет или портал госуслуг», — сказала она.
По её словам, в рамках борьбы с мошенничеством предлагается на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй.
Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники в России начали тестировать новую сложную схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Злоумышленники получают доступ к личному аккаунту человека на «Госуслугах», после чего для подписания документов в «Госключе» они загружают в специальный раздел фальшивую нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться всеми счетами пользователя.
Также мошенники выдают себя за сотрудников Госархива, чтобы получить от граждан доступ к цифровым сервисам. Пользователя убеждают в наличии неких невостребованных писем, данные об отправителях которых утеряны. Адресата просят забрать их в отделении МФЦ или «Почты России», после чего предлагают записаться онлайн, чтобы не ждать очередь на месте. Затем мошенники просят потенциальную жертву назвать им цифровой код, поступивший в СМС. Так они завладевают секретной информацией и получают доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк. Это позволяет злоумышленникам вывести деньги или оформить кредиты, предупредили в банке.