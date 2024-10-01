Москва, 1 октября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения исполняющему обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алану Марзаеву.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марзаева Алана Викторовича на срок 2 месяца, до 30 ноября 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном 1 октября в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Марзаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября стало известно о задержании Марзаева. В материалах дела фигурируют ещё несколько лиц. Среди них — депутат Курултая Башкирии гендиректор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов и совладелец «Дортрансстроя» экс-руководитель Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.

Следственный комитет 30 сентября возбудил уголовное дело в отношении Марзаева, обвиняемого в получении крупной взятки. По версии следствия, он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог.