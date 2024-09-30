Уфа, 30 сентября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом 30 сентября сообщила официальны представитель СК РФ Светлана Петренко.

VK/Алан Марзаев

Установлено, что он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче денег был Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября стало известно о задержании Марзаева. В материалах дела также фигурируют ещё несколько лиц. Среди них — депутат Курултая Башкирии генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов и совладелец «Дортрансстроя» экс-руководитель Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.

В этот же день Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева к 10 годам колонии за получение взятки в размере 23 млн рублей за содействие в назначении на должность главы Докузпаринского района. В 2019 году экс-советник был объявлен в международный розыск. Суд санкционировал заочный арест Махачева. В 2021 году его задержали в Германии и в начале 2022 года экстрадировали в Россию.