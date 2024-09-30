Уфа, 30 сентября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В Башкирии задержан исполняющий обязанности вице-премьера правительства республики Алан Марзаев, сообщила 30 сентября газета «Коммерсант».

Telegram-канал вице-премьера Правительства Республики Башкортостан

По данным источника, Марзаев фигурирует в уголовном деле о взяточничестве.

В материалах дела также упоминаются ещё несколько лиц. Среди них депутат Курултая Башкирии генеральный директор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов и совладелец «Дортрансстроя» экс-руководитель Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.

Других деталей задержания не приводится.

Марзаев занимает должность вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. Он курирует вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. До этого он возглавлял в статусе исполняющего обязанности министра региональное министерство ЖКХ.

Марзаев окончил Горный сельскохозяйственный институт во Владикавказе и Академию права и управления в Москве. С 1994 по 2011 год работал в системе налоговой службы. С 2019 года Марзаев занимал посты помощника главы региона, руководителя управления дорожного хозяйства, главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, министра транспорта.

Как сообщало 25 сентября ИА Регнум, силовики задержали руководителя следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута. Сообщалось, что он задержан за взяточничество в размере 2 млн рублей. Багмут служил в СК с 2007 года.

В Ростовской области 25 сентября задержали замминистра спорта Светлану Гадарову, которая также подозревается в получении взятки. По версии следствия, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года она получила не менее 80 тыс. рублей в виде взятки.