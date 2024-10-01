Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Москва и Тель-Авив обсуждают возможные телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запланированные на вечер 1 октября, о чём сообщил израильский портал Ynet.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Ожидается, что этот разговор, если он состоится, будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать своё влияние для предотвращения нападения Ирана на Израиль», — говорится в публикации.

Официальных данных о планируемых переговорах пока нет. Портал обратился в офис израильского премьер-министра с просьбой прокомментировать информацию, но там не ответили на вопросы журналистов.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября в ходе массированного удара по Бейруту ликвидировала лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил, что это приведёт к уничтожению Израиля.

Депутат парламента Ирана Ахмад Надери 29 сентября сообщил, что исламский консультативный совет законодательного органа предложит варианты ответных мер Израилю за убийство Насраллы. Предложения направят Высшему совету нацбезопасности республики, который примет окончательное решение.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ вторглась в южные районы Ливана, объяснив это мерами по борьбе с «Хезболлой». МИД России призвал Израиль вывести войска, так как нападение на Ливан и недавнее уничтожение лидеров шиитского движения приведут к новому витку напряжения на Ближнем Востоке.