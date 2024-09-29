Тегеран, 29 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Исламский консультативный совет (Меджлис) Ирана согласует варианты ответных мер Израилю за убийство генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом заявил депутат Меджлиса Ахмад Надери.

Hamed Malekpour

По словам парламентария, несколько его коллег-депутатов уже предложили свои варианты ответных мер.

Ожидается, что все предложения поступят в Высший совет нацбезопасности Ирана, который примет окончательное решение об ответе Израилю.

В свою очередь спикер Меджлиса Мохаммед Багер Галибаф, слова которого приводит Tasnim, назвал убийство генсека «Хезболлы» тактикой террора Израиля, последовавшей на фоне «поражения на фронте».

Как передавало ИА Регнум, израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

ЦАХАЛ убила Насраллу по причине того, что он готовил масштабные запасы вооружений для войны с Израилем. Представитель Армии обороны Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что Израиль охотился за Насраллой, потому что «он создавал настолько огромный арсенал оружия», в том числе 200 тыс. ракет и беспилотников, для войны с ЦАХАЛ.