Москва, 1 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России призвало Израиль немедленно вывести войска с территории Ливана и найти возможности для мирного урегулирования конфликта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта», — говорится в заявлении, опубликованном 1 октября на сайте МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что уже есть сведения о десятках погибших мирных жителей в Ливане. Поскольку действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) носят комбинированный характер, ожидается, что число жертв будет неуклонно расти.

Учитывая, что Израиль начал вторжение сразу после убийства ряда лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла», следует ожидать новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД РФ.

«Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооружённой агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», — отметили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, ЦАХАЛ в ночь на 1 октября сообщила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия объявила, что целью вторжения являются объекты «Хезболлы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия Тель-Авива. По его словам, они ведут к росту напряжённости в регионе и могут сказаться на ситуации губительным образом. Военная операция Израиля в Ливане вызывает глубокую озабоченность, добавил официальный представитель Кремля.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что из-за нападения Израиля на Ливан в регионе может разразиться гуманитарная катастрофа. Её последствия могут распространиться на другие страны и регионы.