Вашингтон, 1 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига готов пойти на компромиссы, в том числе территориальные уступки, для разрешения конфликта с Россией. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Андрей Сибига

По словам автора статьи, в тоне и содержании обсуждений возможного урегулирования конфликта на Украине произошли серьёзные изменения, и со стороны представителей Киева наблюдается большая открытость к обсуждению прекращения огня.

«По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своей первой поездки в США использовал частные встречи с западными коллегами для обсуждения возможных компромиссных решений [по украинскому конфликту]», — говорится в публикации.

Отмечается, что у Сибиги «более прагматичная позиция» в вопросе возможных переговоров о территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности, чем у его предшественника на должности главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Дипломатический источник заявил изданию, что в ЕС всё более открыто говорят о грядущем завершении конфликта на Украине и о том, что Киеву придётся пойти на уступки для заключения такой договорённости. По его словам, ещё шесть месяцев назад такие разговоры невозможно было себе даже представить.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начнёт мирные переговоры только в случае обвала фронта после крупного поражения украинской армии. По его утверждению, сейчас перспектив урегулирования украинского конфликта нет.

Financial Times 1 октября написала, что находящиеся на линии фронта военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) выступают за мирные переговоры с Россией. Как рассказал изданию командир украинских боевиков по имени Юрий, его страшит перспектива непрекращающегося конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия готова вести мирные переговоры, если к ним готова украинская сторона, однако только на базе уже зафиксированных договорённостей. Российский лидер напомнил, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. В то же время глава государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, приемлемых для РФ.