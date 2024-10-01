Киев, 1 октября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Находящиеся на линии боевого соприкосновения бойцы украинских формирований выступают за мирные переговоры с Россией. Их слова 1 октября привела газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Теперь я за переговоры», — заявил изданию командир украинских боевиков по имени Юрий.

По словам украинского офицера, его пугает перспектива непрекращающегося конфликта на Украине. При этом другие бойцы ВСУ также высказываются за возможные переговоры.

В свою очередь, командир батальона украинской армии по имени Михаил отметил, что ему тяжело представить себе достижение Киевом цели по якобы возвращению к границам 1991 года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пойдёт на мирные переговоры только в случае обвала фронта после крупного поражения украинских боевиков. По его мнению, на данный момент перспектив разрешения конфликта на Украине нет.

Зеленский 20 сентября заявил о желании завершить конфликт с Россией. Для этого он предложил максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 сентября назвала все якобы мирные инициативы Запада и Зеленского о «переговорах» мифотворчеством и ложью. Она уточнила, что переговоры предполагают позиции сторон, излагаемые во взаимоуважительном ключе.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства напомнил, что российская сторона всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. При этом Путин исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемыми для России.