Донецк, 1 октября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Николай Тришин/ТАСС

По данным следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2024 года наёмник выступал на стороне украинской армии в различных точках боевого соприкосновения. За это мужчина получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,9 млн рублей.

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»)», — заявили в прокуратуре.

Приняв во внимание позицию гособвинителя, суд заочно приговорил Десятника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело против Десятника возбудили в сентябре. Его объявили в международный розыск 9 сентября.

1 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил 32-летнего гражданина Финляндии Рику Ариму к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Установлено, что наёмник получил за это деньги в размере, эквивалентном примерно 1,5 млн рублей. В международный розыск финн был объявлен 6 сентября.