Донецк, 6 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Наёмника из Финляндии Рику Ариму, воевавшего на стороне украинской армии, объявили в международный розыск. Об этом сообщили 6 сентября в прокуратуре Донецкой Народной Республики (ДНР).

Прокуратура ДНР

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»), возбуждённому против Аримы.

Установлено, что в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года наёмник выступал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в различных точках боевого соприкосновения. За указанные действия ему заплатили вознаграждение, эквивалентное более 1,5 млн рублей.

Суд заочно избрал финну меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждённое против него дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в международный розыск был объявлен грузинский наёмник Георги Руситашвили. С февраля 2022 года по июль 2024 года он участвовал в качестве наёмника в боевых действиях на стороне ВСУ и получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 млн рублей.

Прокуратура ДНР 3 сентября передала в суд уголовное дело против другого наёмника из Латвии — Алвиса Лукши, с февраля 2022 года по май 2023 года воевавшего на стороне ВСУ. Он получил за наёмническую деятельность вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн рублей. Лукшу объявили в международный розыск.