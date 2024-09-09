Донецк, 9 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) наёмника из Израиля Дениса Десятника объявили в международный розыск. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре 9 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что, согласно версии следствия, Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима в период с марта 2022 года по июня 2024 года, за что получил денежное вознаграждение, эквивалентное 1,9 млн рублей.

Суд постановил заочно заключить Десятника под стражу и направил уголовное дело в верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Вместе с этим наёмника объявили в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в прокуратуре ДНР сообщили, что наёмника из Финляндии Рику Ариму, воевавшего на стороне украинской армии в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, объявили в международный розыск. За указанные действия ему заплатили вознаграждение, эквивалентное более чем 1,5 млн рублей.

5 сентября в международный розыск был объявлен грузинский наёмник Георги Руситашвили. С февраля 2022 года по июль 2024 года он участвовал в качестве наёмника в боевых действиях на стороне ВСУ и получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 6,9 млн рублей.

Прокуратура ДНР 3 сентября передала в суд уголовное дело против другого наёмника из Латвии — Алвиса Лукши, с февраля 2022 года по май 2023 года воевавшего на стороне ВСУ. Он получил за наёмническую деятельность вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1 млн рублей. Лукшу объявили в международный розыск.