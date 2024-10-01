Донецк, 1 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего гражданина Финляндии Рику Ариму к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима в качестве наёмника. Об этом сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Николай Тришин/ТАСС

«В период с марта 2022 года по декабрь 2023 года Арима в составе батальона «Интернационального легиона обороны Украины» принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Установлено, что боевик получил за это деньги в размере, эквивалентном примерно 1,5 млн рублей. Его признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наёмника в вооруженном конфликте»).

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело против Аримы в ДНР возбудили в сентябре. Наёмника также объявили в международный розыск.

9 сентября в международный розыск объявили воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Израиля Дениса Десятника. Следователи в ДНР установили, что он участвовал в боевых действиях с марта 2022 года по июнь 2024 года и получил за это вознаграждение эквивалентное 1,9 млн рублей.